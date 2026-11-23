Американская певица Мэрайя Кэри отреагировала на беспокойство поклонников после появления видео с её рождественского тура, на которых артистка с трудом передвигается по сцене без посторонней помощи. Во время выступления в Рио-де-Жанейро 57-летняя звезда призвала зрителей не верить всему, что пишут в Сети, сообщает Page Six.

«И, кстати, не верьте всему, что читаете в интернете. И не злите меня», — обратилась Кэри к публике на концерте 21 ноября.

Поводом стало шоу в Сан-Паулу, где артистка исполняла хит Fantasy. На разлетевшемся по интернету видео один из танцоров помогает Кэри пройти к центру сцены, после чего четверо участников подтанцовки поддерживают её во время хореографического элемента. Пользователи обратили внимание на скованность движений певицы и предположили, что у неё могут быть проблемы со здоровьем.

Некоторые поклонники посоветовали исполнительнице отдохнуть или вовсе завершить гастрольную карьеру. Другие призвали не делать поспешных выводов по коротким роликам. Сама Кэри никаких заболеваний не подтверждала и не объясняла, с чем были связаны особенности её движений.

Ранее Life.ru рассказывал, что поклонников Мэрайи Кэри встревожило её появление на публике в Бразилии. Во время встречи с фанатами певица осторожно шла вдоль толпы, держась за руку помощницы. На ней были золотистое мини-платье и сапоги на высоких каблуках. Часть пользователей предположила, что артистке больно ходить, однако другие обратили внимание на мокрую наклонную дорожку и неудобную обувь. Уже на следующий день Кэри появилась перед поклонниками в лоферах Gucci на плоской подошве.