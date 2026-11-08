Выступление российской рок-группы «Три дня дождя» в Минске обернулось скандалом. Поклонники утверждают, что солист Глеб Викторов с трудом держался на ногах, пел под фонограмму и досрочно завершил шоу. Разочарованные зрители намерены обратиться в полицию, сообщает SHOT.

Поклонники «Трёх дней дождя» пожаловались на сорванный концерт в Минске. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ hydey_rascvetay, afishaminsk, rennosa_art

Концерт состоялся 7 ноября во Дворце спорта. По словам очевидцев, начало выступления задержали почти на час: сначала зрителям пришлось ждать 50 минут без объяснения причин, а затем ещё десять — якобы из-за технических неполадок. Некоторые посетители утверждают, что видели медиков скорой помощи, проходивших за кулисы. Для чего они приезжали, неизвестно.

Когда Викторов наконец появился перед публикой, его поведение вызвало недоумение. Поклонники рассказывают, что артист шатался, издавал странные звуки и практически не исполнял песни самостоятельно. По их утверждениям, часть композиций звучала под фонограмму.

В итоге вместо ожидавшегося двухчасового шоу музыканты провели на сцене около 40 минут и исполнили менее десяти песен. Концерт завершился настолько неожиданно, что некоторые зрители даже не сразу поняли, что выступление окончено.

Особое возмущение выразили поклонники, приехавшие в Минск из других городов и стран. По их словам, билеты стоили от четырёх до восьми тысяч рублей, а некоторые несколько месяцев откладывали деньги ради встречи с любимой группой.

«Это было ужасно», «Хуже концерта я не видел», — жалуются посетители.

Часть зрителей обсуждает коллективное обращение в полицию. Некоторые предполагают, что музыкант мог находиться в состоянии опьянения.

Подобные скандалы уже случались с Викторовым. В июне 2023 года артист сорвал выступление в Екатеринбурге, упав прямо на сцене. Тогда сотрудники площадки помогли музыканту подняться и увели его за кулисы.

В июле 2026 года в том же городе произошёл ещё один инцидент. Вокалист забывал слова песен, не попадал в ноты и неуверенно держался на ногах. После выступления представители лейбла сообщили о госпитализации Викторова и прохождении им лечения. Они изложили собственную версию произошедшего, связав состояние артиста с предполагаемыми действиями посторонних людей в гримёрке.