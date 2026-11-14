Компания SpaceX объяснила перебои в работе спутниковой системы Starshield техническими причинами, однако Владимир Зеленский не согласился с такой версией. По его словам, украинские военные фиксируют массовые ограничения уже пятые сутки, причём проблема затрагивает разные участки фронта. Об этом сообщает РБК-Украина.

Зеленский рассказал, что Министерство обороны Украины провело переговоры с представителями SpaceX. В компании заверили, что никаких новых ограничений не вводили, а возникающие проблемы могут быть связаны с техническими неполадками. Однако украинская сторона придерживается другого мнения.

«Они говорят, что это какая-то техническая история. Мы так не считаем. Вопрос не в том: верим или не верим. Мы так не считаем. Может, ещё какие-то будут проверки. Но ежедневно мы тестируем по разным направлениям. Ежедневно есть такое подтверждение. Значит, это не единичные случаи, а массовые», — заявил Зеленский.

По его словам, ограничения действуют на территориях, которые Киев считает своими, но не контролирует. Речь идёт о скоростном лимите в 161 километр в час для оборудования, использующего Starshield. Украинский политик считает, что подобное разграничение может иметь политический подтекст и свидетельствовать об изменении отношения американской стороны к территориальному вопросу.

Кроме того, перебои осложняют использование украинских беспилотников-перехватчиков против российских реактивных дронов. Зеленский поручил Минобороны, МИД и военному командованию продолжить контакты с американской стороной для решения проблемы.

Ранее Life.ru сообщал, что ограничения Starshield привели к срыву запланированных операций ВСУ. По данным Axios, из-за скоростных лимитов украинские военные столкнулись с серьёзными проблемами при управлении беспилотниками. Источник издания утверждал, что если в первый день ограничения затронули 10% задач, то впоследствии показатель достиг 100%. Киев обратился за разъяснениями к SpaceX и Пентагону.