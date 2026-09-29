Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 сентября, 14:00

«Не верю. Враньё. Желтуха»: Розенбаум ответил на проверку блюд «Толстого фраера»

Розенбаум назвал «враньём» данные о кишечной палочке в «Толстом фраере»

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/rozenbaum.ru

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/rozenbaum.ru

Александр Розенбаум резко отреагировал на результаты лабораторной проверки блюд из петербургского «Толстого фраера», где ранее сообщили об обнаружении кишечной палочки и повышенного микробного загрязнения. Артист заявил, что не верит этим выводам.

«Не верю. Враньё. Желтуха», — сказал Розенбаум журналистам.

Розенбаум назвал «враньём» данные о кишечной палочке в «Толстом фраере». Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Сеть «Толстый фраер» связывают с Розенбаумом с момента запуска проекта. Первое заведение певец открыл вместе с партнёрами в Петербурге в 2003 году, участвуя в разработке концепции и меню.

Грязь, закрытый эвакуационный выход и тревожная кнопка: SHOT ПРОВЕРКА нагрянула в пивную Розенбаума
Грязь, закрытый эвакуационный выход и тревожная кнопка: SHOT ПРОВЕРКА нагрянула в пивную Розенбаума

Поводом стали результаты исследования пяти блюд из одного из заведений сети. По данным проекта, кишечную палочку нашли в селёдке под шубой, оливье, скумбрии холодного копчения и бургере с рваной свининой. В последнем также заявили о пятикратном превышении допустимого уровня микробного загрязнения.

Больше новостей о жизни звёзд, громких заявлениях и событиях шоу-бизнеса — в разделе «Знаменитости» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Александр Розенбаум
  • Только на LIFE
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar