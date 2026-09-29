«Не верю. Враньё. Желтуха»: Розенбаум ответил на проверку блюд «Толстого фраера»
Розенбаум назвал «враньём» данные о кишечной палочке в «Толстом фраере»
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/rozenbaum.ru
Александр Розенбаум резко отреагировал на результаты лабораторной проверки блюд из петербургского «Толстого фраера», где ранее сообщили об обнаружении кишечной палочки и повышенного микробного загрязнения. Артист заявил, что не верит этим выводам.
«Не верю. Враньё. Желтуха», — сказал Розенбаум журналистам.
Розенбаум назвал «враньём» данные о кишечной палочке в «Толстом фраере». Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Сеть «Толстый фраер» связывают с Розенбаумом с момента запуска проекта. Первое заведение певец открыл вместе с партнёрами в Петербурге в 2003 году, участвуя в разработке концепции и меню.
Поводом стали результаты исследования пяти блюд из одного из заведений сети. По данным проекта, кишечную палочку нашли в селёдке под шубой, оливье, скумбрии холодного копчения и бургере с рваной свининой. В последнем также заявили о пятикратном превышении допустимого уровня микробного загрязнения.
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