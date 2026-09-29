«Не верю. Враньё. Желтуха»: Розенбаум ответил на проверку блюд «Толстого фраера»

Александр Розенбаум резко отреагировал на результаты лабораторной проверки блюд из петербургского «Толстого фраера», где ранее сообщили об обнаружении кишечной палочки и повышенного микробного загрязнения. Артист заявил, что не верит этим выводам.

«Не верю. Враньё. Желтуха», — сказал Розенбаум журналистам.

Розенбаум назвал «враньём» данные о кишечной палочке в «Толстом фраере». Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Сеть «Толстый фраер» связывают с Розенбаумом с момента запуска проекта. Первое заведение певец открыл вместе с партнёрами в Петербурге в 2003 году, участвуя в разработке концепции и меню.

Поводом стали результаты исследования пяти блюд из одного из заведений сети. По данным проекта, кишечную палочку нашли в селёдке под шубой, оливье, скумбрии холодного копчения и бургере с рваной свининой. В последнем также заявили о пятикратном превышении допустимого уровня микробного загрязнения.