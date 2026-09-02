«Не видим причин»: В России ответили на вопрос о будущем Армянской железной дороги
Оверчук: Москва не видит причин для передачи Армянской железной дороги
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Россия не видит оснований для передачи кому-либо концессии на управление Армянской железной дорогой. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях Восточного экономического форума.
«Мы считаем, что наша компания работает в Армении в соответствии с условиями соглашения. Мы обновили железнодорожный парк, в том числе пассажирские вагоны обновили в 2020–2021 году. Компания приносит прибыль. Поэтому мы не видим причины», — сказал Оверчук.
Вице-премьер отметил, что российская сторона готова участвовать в дальнейшем развитии железнодорожной сети Армении, включая проекты по созданию новых маршрутов.
По словам Оверчука, ранее президент России Владимир Путин поддержал участие Москвы в строительстве недостающих участков железной дороги, которые могли бы связать Армению с Ираном, Турцией и Нахичеванской автономией Азербайджана.
Концессия на управление железнодорожной инфраструктурой Армении была передана «Южно-Кавказской железной дороге» в 2008 году сроком на 30 лет с возможностью продления ещё на десять лет.
В последние недели Ереван всё активнее обсуждает изменение действующей схемы. Ранее Life.ru рассказывал, что Никол Пашинян предложил России искать «дружеское решение» и допустил как полную, так и частичную продажу прав на управление железной дорогой третьей стороне. Премьер утверждает, что нынешняя модель не должна мешать Армении интегрироваться в международные транспортные проекты.
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