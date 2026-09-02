«Не видим причин»: В России ответили на вопрос о будущем Армянской железной дороги

Россия не видит оснований для передачи кому-либо концессии на управление Армянской железной дорогой. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях Восточного экономического форума.

«Мы считаем, что наша компания работает в Армении в соответствии с условиями соглашения. Мы обновили железнодорожный парк, в том числе пассажирские вагоны обновили в 2020–2021 году. Компания приносит прибыль. Поэтому мы не видим причины», — сказал Оверчук.

Вице-премьер отметил, что российская сторона готова участвовать в дальнейшем развитии железнодорожной сети Армении, включая проекты по созданию новых маршрутов.

По словам Оверчука, ранее президент России Владимир Путин поддержал участие Москвы в строительстве недостающих участков железной дороги, которые могли бы связать Армению с Ираном, Турцией и Нахичеванской автономией Азербайджана.

Концессия на управление железнодорожной инфраструктурой Армении была передана «Южно-Кавказской железной дороге» в 2008 году сроком на 30 лет с возможностью продления ещё на десять лет.