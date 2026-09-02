Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 сентября, 17:45

«Не видим причин»: В России ответили на вопрос о будущем Армянской железной дороги

Оверчук: Москва не видит причин для передачи Армянской железной дороги

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россия не видит оснований для передачи кому-либо концессии на управление Армянской железной дорогой. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на полях Восточного экономического форума.

«Мы считаем, что наша компания работает в Армении в соответствии с условиями соглашения. Мы обновили железнодорожный парк, в том числе пассажирские вагоны обновили в 2020–2021 году. Компания приносит прибыль. Поэтому мы не видим причины», — сказал Оверчук.

Вице-премьер отметил, что российская сторона готова участвовать в дальнейшем развитии железнодорожной сети Армении, включая проекты по созданию новых маршрутов.

По словам Оверчука, ранее президент России Владимир Путин поддержал участие Москвы в строительстве недостающих участков железной дороги, которые могли бы связать Армению с Ираном, Турцией и Нахичеванской автономией Азербайджана.

Концессия на управление железнодорожной инфраструктурой Армении была передана «Южно-Кавказской железной дороге» в 2008 году сроком на 30 лет с возможностью продления ещё на десять лет.

МИД РФ: Запад шантажирует Армению из-за железных дорог
МИД РФ: Запад шантажирует Армению из-за железных дорог

В последние недели Ереван всё активнее обсуждает изменение действующей схемы. Ранее Life.ru рассказывал, что Никол Пашинян предложил России искать «дружеское решение» и допустил как полную, так и частичную продажу прав на управление железной дорогой третьей стороне. Премьер утверждает, что нынешняя модель не должна мешать Армении интегрироваться в международные транспортные проекты.

Больше новостей о дипломатии и международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Армения
  • Азербайджан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar