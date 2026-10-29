«Не выдумка, а дезинформация»: Ушаков поддержал премьера Норвегии в споре с FT

Помощник президента России Юрий Ушаков поддержал премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре, который потребовал от Financial Times исправить публикацию о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. По словам представителя Кремля, британская газета распространила дезинформацию о содержании переговоров.

«Он правильно сделал. Это придуманная какая-то информация. Вернее, не информация — дезинформация. Об этом речь не шла совершенно», — заявил Ушаков.

Напомним, речь идёт о статье Financial Times от 27 октября, в которой утверждалось, что Путин якобы посвятил большую часть разговора с норвежским премьером и президентом Финляндии Александром Стуббом рассказу о средневековой истории славян. Стёре ранее опроверг эту версию и потребовал от редакции внести исправления. По словам норвежского премьера, российский президент излагал своё видение ситуации в Европе, обращаясь к событиям начиная с 2014 года.

Глава правительства Норвегии также отметил, что участники полуторачасовой беседы получили примерно равное время для выступлений. Несмотря на обращение Норвегии и Финляндии, Financial Times отказалась менять публикацию. Представитель газеты заявил, что редакция подтверждает достоверность опубликованной информации.