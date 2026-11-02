В Перми обнаружили мёртвым ведущего праздников и мероприятий Николая Малкова. Его тело нашли 2 ноября в квартире на улице Петропавловской после того, как мужчина несколько дней не выходил на связь. Друзья Малкова предполагают, что его смерть могла быть насильственной, однако официального подтверждения этой версии пока нет. Об этом сообщает 59.RU.

О произошедшем изданию рассказала радиоведущая и подруга Малкова Ирина Зыкова. По её словам, последний раз знакомые смогли связаться с Николаем до пятницы, 30 октября. Такое исчезновение их встревожило: обычно мужчина регулярно созванивался с друзьями и перезванивал, если не мог сразу ответить.

Утром 2 ноября общий знакомый Малкова вместе с сотрудниками полиции вскрыл дверь квартиры и обнаружил его тело.

Зыкова рассказала, что друзья ведущего подозревают насильственный характер смерти. По её версии, Малкова могли избить. Она также сообщила, что находившуюся в квартире немецкую овчарку Альму обнаружили запертой на балконе.

При этом официально обстоятельства смерти мужчины пока не установлены. По словам Зыковой, другим знакомым Малкова якобы сообщили в Следственном комитете, что уголовное дело возбуждать не планируют. Само ведомство эту информацию публично пока не подтверждало. Журналисты 59.RU направили в СК запрос и ожидают ответа.

Николай Малков работал ведущим праздников и различных мероприятий в Перми. В разные годы он сотрудничал с Анной Вески, Валентиной Толкуновой и Михаилом Боярским.

Малков родился в колонии и вырос в детском доме в Осе. По рассказам друзей, впоследствии он старался помогать людям с похожей судьбой: позволял им временно жить у себя, покупал еду и одежду и помогал искать работу.

Зыкова утверждает, что иногда Малков давал ключи от квартиры даже людям, с которыми был плохо знаком. При этом в последнее время он якобы стал осторожнее: ранее, по словам подруги, некоторые из тех, кого мужчина приютил, избивали его.

После обнаружения тела собаку Малкова забрал общий знакомый. Друзья ведущего также начали собирать деньги на похороны и пытаются связаться с его дочерью, которая, по данным 59.RU, живёт в Санкт-Петербурге.