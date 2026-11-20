Удары по мостам Киева могут серьёзно осложнить доставку западного вооружения и боеприпасов для ВСУ. Такие последствия в беседе с «Лентой.ру» описал полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Северному мосту и Южному мосту мы нанесли увечья. Они не выполняют функции перевозки», — заявил военный эксперт.

По оценке Матвийчука, повреждение этих переправ затрудняет перемещение техники и боеприпасов, поступающих на Украину из стран НАТО. Особое значение он придаёт Южному мосту, который, по его словам, связан с транспортными потоками со стороны Польши.

Эксперт также обратил внимание на мост Метро и мост Патона. Первый, как отметил Матвийчук, использовался для перевозки жителей столицы, а второй представляет собой крупное сооружение, построенное в советское время.

По мнению полковника, удары по транспортной инфраструктуре не только нарушают логистические маршруты, но и осложняют передвижение между двумя берегами Днепра.

Матвийчук связал происходящее с обещанием президента России Владимира Путина дать болезненный ответ на атаки ВСУ по Крымскому мосту.

Ранее Life.ru сообщал о повреждении трёх мостов Киева в результате массированной ракетной атаки 20 ноября. Повреждения получили Подольско-Воскресенский, Дарницкий и Южный мосты. На отдельных переправах были введены ограничения движения. В частности, по Южному мосту сохранялся проезд в одном направлении для транспорта определённой массы.