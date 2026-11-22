Не взорвался, а выследил: Российский дрон помог уничтожить «Бабу-ягу» в ЛНР
Дрон ВС РФ зацепился за «Бабу-ягу» и помог уничтожить её в ЛНР
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Российский FPV-перехватчик не взорвался при столкновении с украинским тяжёлым коптером «Баба-яга», а зацепился за него и помог вычислить место посадки в ЛНР. Впоследствии беспилотник ВСУ уничтожили вместе с военнослужащим, который пришёл его забрать. Об этом сообщает Минобороны.
Необычную историю рассказал оператор БПЛА с позывным Сега. Во время перехвата тяжёлого украинского коптера R-18 его FPV-дрон столкнулся с целью, однако взрывчатка не сработала. Вместо этого российский аппарат зацепился за корпус «Бабы-яги».
«Я ударил своим перехватчиком, однако тот не сдетонировал и зацепился на вражеской машине», — рассказал военнослужащий.
Поняв, что произошло, Сега отключил моторы своего беспилотника, доложил командованию и продолжил наблюдение за местностью. Тем временем соседние расчёты подняли ещё два FPV-дрона и направились к месту посадки украинского аппарата.
Когда к приземлившейся «Бабе-яге» подошёл украинский военнослужащий, чтобы забрать коптер, российские операторы нанесли удар. По информации Минобороны РФ, беспилотник был уничтожен вместе с находившимся рядом личным составом ВСУ.
В оборонном ведомстве также сообщили, что на счету расчёта FPV-перехватчиков, в котором служит Сега, уже более 60 уничтоженных целей.
Ранее Life.ru рассказывал, как украинские дроны «Баба-яга» выдали расположение нескольких позиций ВСУ в ДНР. Российские бойцы проследили за маршрутами тяжёлых беспилотников и обнаружили места их базирования.