Российский FPV-перехватчик не взорвался при столкновении с украинским тяжёлым коптером «Баба-яга», а зацепился за него и помог вычислить место посадки в ЛНР. Впоследствии беспилотник ВСУ уничтожили вместе с военнослужащим, который пришёл его забрать. Об этом сообщает Минобороны.

Необычную историю рассказал оператор БПЛА с позывным Сега. Во время перехвата тяжёлого украинского коптера R-18 его FPV-дрон столкнулся с целью, однако взрывчатка не сработала. Вместо этого российский аппарат зацепился за корпус «Бабы-яги».

«Я ударил своим перехватчиком, однако тот не сдетонировал и зацепился на вражеской машине», — рассказал военнослужащий.

Поняв, что произошло, Сега отключил моторы своего беспилотника, доложил командованию и продолжил наблюдение за местностью. Тем временем соседние расчёты подняли ещё два FPV-дрона и направились к месту посадки украинского аппарата.

Когда к приземлившейся «Бабе-яге» подошёл украинский военнослужащий, чтобы забрать коптер, российские операторы нанесли удар. По информации Минобороны РФ, беспилотник был уничтожен вместе с находившимся рядом личным составом ВСУ.

В оборонном ведомстве также сообщили, что на счету расчёта FPV-перехватчиков, в котором служит Сега, уже более 60 уничтоженных целей.