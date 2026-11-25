Изделия Фаберже, старинная русская эмаль и императорский фарфор оказались среди самых востребованных предметов русского искусства у американских коллекционеров. Об этом РИА «Новости» рассказал директор по русскому искусству аукционного дома Heritage Auctions Ник Николсон.

По словам эксперта, имя Фаберже по-прежнему широко известно за рубежом, однако интерес ценителей антиквариата не ограничивается творениями знаменитого ювелирного дома. Особое внимание покупателей привлекают работы московских мастеров эмали — Фёдора Рюкерта, а также ювелирных фирм Овчинникова, Хлебникова и Курлюкова.

С мая 2024 года Heritage Auctions продал более 350 изделий Фаберже. На торгах в декабре того же года работы Хлебникова и Курлюкова ушли с молотка по рекордным ценам. Высоко ценится и императорский фарфор, особенно предметы с документально подтверждённым дворцовым происхождением.

Американские коллекционеры также готовы платить крупные суммы за русскую живопись. Так, в декабре 2025 года две картины художника Бориса Григорьева продали за $550 тыс. и $450 тыс.