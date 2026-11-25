Не яйцами едиными: Американские коллекционеры распробовали русское искусство и объявили охоту на шедевры
Heritage Auctions: Американские коллекционеры ценят Фаберже и русский фарфор
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Изделия Фаберже, старинная русская эмаль и императорский фарфор оказались среди самых востребованных предметов русского искусства у американских коллекционеров. Об этом РИА «Новости» рассказал директор по русскому искусству аукционного дома Heritage Auctions Ник Николсон.
По словам эксперта, имя Фаберже по-прежнему широко известно за рубежом, однако интерес ценителей антиквариата не ограничивается творениями знаменитого ювелирного дома. Особое внимание покупателей привлекают работы московских мастеров эмали — Фёдора Рюкерта, а также ювелирных фирм Овчинникова, Хлебникова и Курлюкова.
С мая 2024 года Heritage Auctions продал более 350 изделий Фаберже. На торгах в декабре того же года работы Хлебникова и Курлюкова ушли с молотка по рекордным ценам. Высоко ценится и императорский фарфор, особенно предметы с документально подтверждённым дворцовым происхождением.
Американские коллекционеры также готовы платить крупные суммы за русскую живопись. Так, в декабре 2025 года две картины художника Бориса Григорьева продали за $550 тыс. и $450 тыс.
Ранее Life.ru рассказывал о миниатюрном золотом паланкине Фаберже из коллекции семьи Ротшильдов, который выставят на торги Sotheby’s в Нью-Йорке 16 декабря. Ювелирное изделие длиной всего 11 сантиметров, украшенное розовой эмалью и горным хрусталём, оценили в сумму до $1,8 млн.