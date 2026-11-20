Миниатюрный паланкин Фаберже, принадлежавший семье Ротшильдов, выставят на аукцион Sotheby’s в Нью-Йорке 16 декабря. Редчайшее ювелирное изделие длиной всего 11 сантиметров оценивают в 1,2–1,8 миллиона долларов. Об этом РИА «Новости» сообщили в аукционном доме, который опубликовал описание лота.

Паланкин представляет собой крошечную копию крытых носилок-кареты, которые в Европе называли портшезом. Его изготовил в Санкт-Петербурге мастер фирмы Карла Фаберже Хенрик Вигстрём приблизительно в 1908 году. Изделие выполнено из золота, украшено розовой эмалью и горным хрусталём. Окна имитируют занавески, внутри всё отделано перламутром, а миниатюрные дверцы действительно открываются.

В мире сохранилось всего шесть подобных работ Фаберже. Представители Sotheby’s считают выставленный экземпляр лучшим среди известных благодаря сложности исполнения и использованию драгоценных материалов. Под эмалью мастера оставили клеймо 72-й золотниковой пробы — одного из высших стандартов золота дореволюционной России.

Особую ценность паланкину придаёт его история. 12 июля 1910 года банкир Леопольд Ротшильд приобрёл его в лондонском магазине Фаберже за 146 фунтов стерлингов в подарок своему брату Альфреду. Сведения об этой покупке сохранились в семейных архивах. Теперь изделие впервые за более чем столетие появится на открытых торгах.

Как пояснила руководитель отдела декоративно-прикладного искусства Sotheby’s Хелен Калвер Смит, оценка связана в том числе с результатами продажи другого подобного изделия в 2017 году. Тогда миниатюрный паланкин ушёл за 788 750 фунтов стерлингов, что по курсу того времени превышало миллион долларов. Нынешний экземпляр специалист считает более ценным благодаря сохранности, дизайну и подтверждённому происхождению.

Паланкин станет одним из главных лотов распродажи коллекции нью-йоркской галереи A La Vieille Russie. Всего на торги выставят более 300 произведений искусства, включая драгоценности, иконы, картины и предметы императорского быта. Общую стоимость собрания организаторы оценивают более чем в 15 миллионов долларов.

Ранее Life.ru рассказывал о необычных ювелирных миниатюрах, которые мастера Фаберже создавали для российских императоров. В сентябрьском материале редакция подробно разобрала устройство знаменитых пасхальных яиц Романовых. Внутри некоторых из них скрывались настоящие механические произведения искусства, включая уменьшенную копию коронационной кареты Александры Фёдоровны с открывающимися дверцами и подвижными колёсами.

А в июне Life.ru сообщал о праздновании 180-летия Карла Фаберже в Санкт-Петербурге. В городе, где родился ювелир, сегодня хранится крупнейшая коллекция произведений его фирмы. Президент Музея Фаберже Владимир Воронченко тогда напомнил, что имя мастера стало символом высокого качества российского ювелирного искусства во всём мире.