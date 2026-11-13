Москву в ночь с 13 на 14 ноября накроет один из сильнейших ноябрьских ливней почти за 60 лет. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, всего за девять часов в столице может выпасть до 54% месячной нормы осадков. В пересчёте на всю территорию города это около 70 миллионов тонн воды — объём, сопоставимый с 290 Черкизовскими прудами.

Как рассказал синоптик, причиной мощного ненастья станет североатлантический циклон «Роми», центр которого находится над Балтийским морем. Его тёплый атмосферный фронт уже приближается к Центральной России, а вслед за ним через столичный регион пройдёт фронт окклюзии, в зоне которого встретятся тёплые и холодные воздушные массы.

В пятницу, 13 ноября, погода в Москве останется пасмурной. Дождь ожидается ближе к вечеру, примерно после 16–17 часов. Температура воздуха составит от +1 до +4 градусов, юго-восточный ветер усилится до 7–12 метров в секунду. Атмосферное давление резко снизится с 742 до 732 миллиметров ртутного столба.

Однако самый сильный удар стихии придётся на ночные часы. По расчётам Тишковца, с 21:00 пятницы до 06:00 субботы на каждый квадратный метр московской земли может обрушиться до 28 литров дождевой воды.

«В период с 21:00 13 ноября до 06.00 14 ноября на каждый метр площади московской земли обрушится до 28 литров дождевой воды с экстремальной интенсивностью в середине ночи, когда город будет спать, а небо работать на полную. Это 54% от всей месячной нормы», — предупредил метеоролог.

Масштабы предстоящих осадков синоптик сравнил с наполнением сотен водоёмов. В пределах МКАД объём выпавшей воды может составить около 30 миллионов тонн, а в современных границах столицы — приблизиться к 70 миллионам. По оценке специалиста, это соответствует примерно 290 Черкизовским прудам.

При этом до абсолютного суточного рекорда, составляющего 29,5 миллиметра, прогнозируемому ливню может не хватить всего полутора миллиметров. Сопоставимые по интенсивности ноябрьские дожди наблюдались в Москве в 1967 году.

К утру субботы основное ненастье должно прекратиться. После прохождения холодного фронта ветер сменится на западный и ослабеет до 4–9 метров в секунду. Ночью воздух прогреется до +4…+7 градусов, однако днём температура понизится примерно до +4. Атмосферное давление начнёт восстанавливаться и к вечеру достигнет 742 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье, 15 ноября, москвичей ждёт более спокойная погода. Существенных осадков Тишковец не прогнозирует, а сквозь облака временами будет показываться солнце. Ночью температура составит от 0 до +3 градусов, днём — от +2 до +5.

Ранее Life.ru рассказывал, что ещё 8 ноября Евгений Тишковец предупредил о приближении мощного циклона к Москве. Тогда специалист допускал выпадение около половины месячной нормы осадков в период с 13 по 14 ноября. По его предварительным расчётам, на столичный регион должно было обрушиться до 28 миллиметров дождя. Синоптик также прогнозировал прохождение холодного атмосферного фронта и вероятность мокрого снега. При этом из-за положительной температуры формирование устойчивого снежного покрова считалось маловероятным.