«Не заинтересована в завоевании мира»: Стивен Сигал объяснил своё отношение к России

Спецпредставитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей, актёр и режиссёр Стивен Сигал заявил, что Россия не стремится к завоеванию других стран и заинтересована прежде всего в защите собственных границ и граждан. Об этом он сказал на марафоне «Знание.Первые» в Екатеринбурге.

«Россия, как я уже говорил ранее, не заинтересована в завоевании мира. Мы не заинтересованы в покорении кого-либо, нам важно лишь защищать наши границы и наш народ», — сказал Сигал, отвечая на вопрос о том, как изменилось его отношение к России за последние годы.

Актёр также рассказал, что, живя в стране, обратил внимание на отношение россиян к моральным и этическим ценностям. По его словам, люди верят в свою страну и её традиции. Отдельно Сигал вновь высоко оценил президента России Владимира Путина, назвав его одним из величайших мировых лидеров.

Выступление прошло в рамках Международного фестиваля молодёжи — 2026. Форум принимает Екатеринбург с 11 по 17 сентября, в его программе участвуют около 10 тысяч молодых людей из России и зарубежных стран.

Ранее Life.ru рассказывал, что Стивен Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером. Такое мнение актёр высказал в июльском интервью швейцарскому изданию Weltwoche. Тогда Сигал также говорил о своей работе спецпредставителем МИД и рассуждал о роли дипломатии в предотвращении глобальных конфликтов.