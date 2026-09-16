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Регион
Опубликовано 16 сентября, 15:51

«Не заинтересована в завоевании мира»: Стивен Сигал объяснил своё отношение к России

Стивен Сигал заявил, что Россия не стремится никого покорять

Стивен Сигал. Обложка © Life.ru

Стивен Сигал. Обложка © Life.ru

Спецпредставитель МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей, актёр и режиссёр Стивен Сигал заявил, что Россия не стремится к завоеванию других стран и заинтересована прежде всего в защите собственных границ и граждан. Об этом он сказал на марафоне «Знание.Первые» в Екатеринбурге.

«Россия, как я уже говорил ранее, не заинтересована в завоевании мира. Мы не заинтересованы в покорении кого-либо, нам важно лишь защищать наши границы и наш народ», — сказал Сигал, отвечая на вопрос о том, как изменилось его отношение к России за последние годы.

Актёр также рассказал, что, живя в стране, обратил внимание на отношение россиян к моральным и этическим ценностям. По его словам, люди верят в свою страну и её традиции. Отдельно Сигал вновь высоко оценил президента России Владимира Путина, назвав его одним из величайших мировых лидеров.

Выступление прошло в рамках Международного фестиваля молодёжи — 2026. Форум принимает Екатеринбург с 11 по 17 сентября, в его программе участвуют около 10 тысяч молодых людей из России и зарубежных стран.

Сигал ответил, готов ли стать «посланцем мира» после слов Путина
Сигал ответил, готов ли стать «посланцем мира» после слов Путина

Ранее Life.ru рассказывал, что Стивен Сигал назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером. Такое мнение актёр высказал в июльском интервью швейцарскому изданию Weltwoche. Тогда Сигал также говорил о своей работе спецпредставителем МИД и рассуждал о роли дипломатии в предотвращении глобальных конфликтов.

Больше новостей о дипломатии, международных отношениях и заявлениях зарубежных и российских политических деятелей — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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