Сигал ответил, готов ли стать «посланцем мира» после слов Путина

Американский актёр Стивен Сигал отреагировал на слова президента России Владимира Путина, назвавшего его «лучшим посланцем мира». После пленарной сессии Восточного экономического форума артиста спросили, готов ли он принять такую роль.

Прямого «да» или «нет» Сигал не дал. Вместо этого он напомнил, что уже имеет официальный общественный статус при российском внешнеполитическом ведомстве.

«У меня есть статус в МИД РФ как специального представителя», — сказал актёр в комментарии ИС «Вести».

С 2018 года Сигал является специальным представителем МИД России по российско-американским гуманитарным связям. Эта должность выполняется на общественных началах и связана с развитием контактов между двумя странами в сферах культуры, искусства и других гуманитарных направлений.

Сигал получил российское гражданство в 2016 году. Он регулярно приезжает в Россию и участвует в крупных общественных и международных мероприятиях. На ВЭФ-2026 актёра заметили среди гостей форума во Владивостоке ещё до пленарного заседания.

Ранее Life.ru рассказывал, как Путин прямо во время пленарной сессии ВЭФ назвал Стивена Сигала «лучшим посланцем мира». Президент упомянул актёра, говоря о друзьях России в Соединённых Штатах.