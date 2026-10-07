Не закупайте мешками: Какие продукты в городской квартире портятся раньше срока

Большие запасы круп, муки, растительного масла и других продуктов в условиях городской квартиры требуют особого внимания к условиям хранения. Об этом в беседе с Life.ru рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

Центральное отопление и кухня, где плита соседствует с полками, создают температуру выше рекомендованной, а постоянный контакт с теплом и светом ускоряет окисление жиров — задолго до истечения срока годности. Елена Спеценко Директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества

В первую очередь это касается круп с высоким содержанием масел. Овсяные хлопья хранятся всего четыре месяца, пшено — девять-десять месяцев, манная крупа — десять месяцев. Мука и крупы впитывают влагу и посторонние запахи, а в мешках и открытых пакетах легко заводятся вредители, для которых кухонный шкаф становится комфортной средой.

Растительное масло также не стоит покупать впрок в больших количествах. После вскрытия бутылки начинается окисление, а свет и тепло возле плиты ускоряют этот процесс.

Специи при длительном хранении постепенно теряют аромат. Молотые приправы сохраняют свои свойства около года-полутора, тогда как цельные зёрна и стручки могут храниться до четырёх лет.

Отдельного внимания требуют орехи, особенно очищенные. При комнатной температуре они хранятся считанные недели, а повышенная влажность и тепло могут привести к появлению плесени. Для длительного хранения орехи лучше держать в холодильнике или морозильной камере, а не в кухонном шкафу.

«Наконец, мёд при температуре выше 20 градусов быстрее кристаллизуется и теряет свои свойства, а открытая банка хранится не более года», — заключила эксперт.

Таким образом, при покупке продуктов впрок важно учитывать не только срок годности, указанный на упаковке, но и условия, в которых запасы будут находиться дома.

Ранее Life.ru рассказывал, почему нормальные запах и внешний вид ещё не гарантируют безопасность продукта. Некоторые опасные микроорганизмы не меняют привычные органолептические свойства еды, поэтому ориентироваться только на них нельзя.