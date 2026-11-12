Иностранные конфеты и шоколад предложили исключить из новогодних подарков для российских детей. Вместо зарубежных сладостей праздничные наборы следует наполнять продукцией отечественных фабрик. С такой инициативой выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с «Абзацем».

Общественник считает, что новогодние праздники должны стать дополнительной возможностью поддержать российских кондитеров и познакомить подрастающее поколение с отечественными торговыми марками.

По мнению Бородина, сегодня слишком много внимания уделяется зарубежной продукции, хотя российские предприятия выпускают собственный шоколад, печенье и другие кондитерские изделия.

«У нас полно своих производителей. Нужно популяризировать свою культуру, свои ценности, свои конфеты, шоколадки, чтобы наши дети знали, что у нас в стране есть не западные бренды, а наши», – пояснил Бородин.

Бородин убеждён, что предпочтение местным брендам поможет не только укрепить позиции российских компаний, но и сформировать у детей интерес к национальным традициям.

Он также призвал активнее продвигать отечественные товары, чтобы российские сладости стали привычной частью праздничных подарков.

Особенно важной такую поддержку общественник считает в нынешних экономических условиях. По его мнению, продвижение продукции российских фабрик должно стать одним из приоритетов.