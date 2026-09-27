Не запреты, а молитва: Религиовед рассказал, как правильно провести Воздвижение Креста Господня

В праздник Воздвижения Креста Господня верующим стоит ориентироваться на церковные традиции, а не на народные суеверия. Об этом 360.ru рассказал писатель и религиовед Николай Сапелкин.

По словам специалиста, в этот день принято молиться и посещать храм. При этом в народе с праздником связано множество примет, среди которых запреты на тяжёлую работу и шумные развлечения.

Сапелкин отметил, что подобные представления не являются основой церковного учения. По его словам, верующим следует учитывать рекомендации Русской православной церкви: соблюдать пост в постные дни и уделять внимание молитве в праздничные даты.

«Когда говорят, что в этот день не рекомендуется пить, возникает вопрос: а в другие рекомендуется? <…> У церкви одни рекомендации: если это постный день, то придерживаться поста. Если праздничный — не забывать о молитве Богу и посещении храма», — пояснил религиовед.

Праздник посвящён обретению креста, на котором, согласно церковному преданию, был распят Иисус Христос. Священник Стахий Колотвин рассказал Life.ru, что 27 сентября отмечается Воздвижение Креста Господня — праздник жертвенной любви Христа, связанный с обретением Креста царицей Еленой и окончанием гонений на христиан. Главным делом дня он назвал исповедь, поскольку Господь страдает за грехи людей не ради расплаты, а чтобы простить каждого, кто приходит с покаянием.