Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 сентября, 07:46

Не запреты, а молитва: Религиовед рассказал, как правильно провести Воздвижение Креста Господня

Религиовед призвал не следовать суевериям в праздник Воздвижения Креста Господня

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В праздник Воздвижения Креста Господня верующим стоит ориентироваться на церковные традиции, а не на народные суеверия. Об этом 360.ru рассказал писатель и религиовед Николай Сапелкин.

По словам специалиста, в этот день принято молиться и посещать храм. При этом в народе с праздником связано множество примет, среди которых запреты на тяжёлую работу и шумные развлечения.

Сапелкин отметил, что подобные представления не являются основой церковного учения. По его словам, верующим следует учитывать рекомендации Русской православной церкви: соблюдать пост в постные дни и уделять внимание молитве в праздничные даты.

«Когда говорят, что в этот день не рекомендуется пить, возникает вопрос: а в другие рекомендуется? <…> У церкви одни рекомендации: если это постный день, то придерживаться поста. Если праздничный — не забывать о молитве Богу и посещении храма», — пояснил религиовед.

Названы храмы России с частицами креста, на котором распяли Иисуса
Названы храмы России с частицами креста, на котором распяли Иисуса

Праздник посвящён обретению креста, на котором, согласно церковному преданию, был распят Иисус Христос. Священник Стахий Колотвин рассказал Life.ru, что 27 сентября отмечается Воздвижение Креста Господня — праздник жертвенной любви Христа, связанный с обретением Креста царицей Еленой и окончанием гонений на христиан. Главным делом дня он назвал исповедь, поскольку Господь страдает за грехи людей не ради расплаты, а чтобы простить каждого, кто приходит с покаянием.

Больше новостей о православных праздниках, традициях и духовной культуре — в разделе «Религия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • РПЦ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar