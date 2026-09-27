Не заразит, но подкосит: Ветеринар объяснил, как простуда хозяина бьёт по животным

Человеческие грипп и ОРВИ обычно не передаются домашним животным, но болезнь хозяина может создавать дополнительную нагрузку на иммунитет питомца. Об этом рассказал «Москва 24» ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

По словам специалиста, вирусы, вызывающие простудные заболевания у людей, являются видоспецифичными и безопасны для животных. Однако при контакте с ними иммунная система питомца может реагировать на чужеродные микроорганизмы, что создаёт дополнительную нагрузку на организм.

Во время болезни хозяину лучше ограничить тесный контакт с животным, особенно если у питомца уже есть проблемы со здоровьем. При этом осенью у домашних животных повышается риск собственных сезонных заболеваний.

Шеляков отметил, что в межсезонье иммунитет питомцев может снижаться из-за перепадов температуры и холодной погоды. У кошек проблемы могут возникать после переохлаждения, а у собак дополнительным фактором риска становится мокрая шерсть после прогулок.

По словам ветеринара, осенью у животных чаще встречаются воспалительные заболевания, включая циститы и бронхиты. Чтобы снизить риски, владельцам советуют не оставлять питомцев на сквозняках и не позволять им долго лежать на холодных поверхностях.

Особое внимание специалист рекомендует уделять прогулкам. После возвращения в дождливую погоду собак следует просушивать полотенцем или феном, а лапы нужно тщательно мыть. Также ветеринар предупредил о рисках на специально оборудованных площадках для выгула. Из-за высокой влажности и недостатка солнечного света там могут сохраняться возбудители инфекций.

По словам Шелякова, на таких территориях животные могут заразиться так называемым питомниковым кашлем, который для них является аналогом респираторных инфекций. Чтобы защитить питомца, рекомендуется временно избегать таких мест и ограничивать контакты с другими животными.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что телеветеринария позволяет по видеосвязи оценить состояние животного и получить первичные рекомендации без визита в клинику. Это особенно удобно, если питомец тяжело переносит дорогу или живёт далеко, а также подходит для наблюдения за восстановлением после процедур — иногда такой формат даже предпочтительнее очного приёма.