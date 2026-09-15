Не здоровье, а Зеленский: Шарий рассказал, зачем Ермаку срочно понадобилось снять браслет

Блогер Анатолий Шарий заявил, что узнал истинную причину снятия электронного браслета с Андрея Ермака. Официальную версию о вреде устройства для здоровья он фактически назвал прикрытием.

Ранее в суд привели медицинское светило, которое рассказало о смертельной опасности гаджета из-за испускаемых сигналов. Шарий высмеял этот довод: политик десятилетиями носит мобильный телефон с аналогичным излучением, и тот никакого вреда не приносит.

«Основываясь на этой практике, можно запретить все браслеты не только в Украине, но и во всём мире. Украинское открытие. Оказывается, они угрожают жизни», — сыронизировал автор.

По версии блогера, настоящая причина кроется в другом: маячок отслеживает передвижения, а по древнему поверью — ещё и записывает разговоры. Всё это мешало Ермаку встречаться с Владимиром Зеленским.

Созваниваться с президентом технически неудобно, а когда они не видятся лично, для политика это «подобно пытке». Поэтому главной задачей, как утверждает Шарий, было обеспечить возможность прямых контактов.

После снятия устройства Ермак начнет регулярно встречаться с Зеленским и давать ему «мудрейшие советы», а глава государства вернется «в орбиту мозговой деятельности» экс-чиновника, полагает блогер.

Он добавил, что неангажированные расследователи могли бы зафиксировать такие визиты, однако это затруднительно: бывшего главу офиса по-прежнему охраняют государственные службы, включая СБУ.

«Ждем результатов», — заключил Шарий.

Напомним, высший антикоррупционный суд Украины вновь смягчил меру пресечения бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку. Суд разрешил ему снять электронный браслет.