Чтобы аккумулятор смартфона прослужил дольше, его лучше ставить на зарядку при 20–30% и отключать от сети после достижения 80–90%. Такой режим помогает снизить износ батареи и сохранить её ёмкость. Об этом RT рассказал киберэксперт Игорь Бедеров.

По словам специалиста, современные литийионные аккумуляторы плохо переносят как длительное пребывание при максимальном заряде, так и глубокую разрядку. Когда батарея долго остаётся заряженной почти на 100%, высокое напряжение ускоряет процессы её старения.

Не менее нежелательно регулярно доводить смартфон до полного отключения из-за севшей батареи. Бедеров пояснил, что при критически низком напряжении внутри аккумулятора могут происходить нежелательные химические процессы, способные повлиять на его дальнейшую работу.

«Это наиболее щадящий режим. Впрочем, если вам нужно уйти из дома и требуется полный заряд — заряжайте до 100%, ничего страшного не произойдёт. Вредна именно регулярность полных циклов от 0 до 100%, а не единичные случаи», — уточнил эксперт.

Отдельно Бедеров затронул привычку оставлять телефон подключённым к розетке на всю ночь. Многие современные устройства оснащены функцией оптимизированной зарядки: смартфон может приостановить процесс на уровне 80%, а оставшиеся проценты восполнить незадолго до пробуждения владельца. Такая технология помогает сократить время пребывания батареи при высоком уровне заряда.

Главным врагом аккумулятора специалист назвал перегрев. По его словам, при температуре 45 градусов батарея изнашивается значительно быстрее, чем при 25 градусах. Поэтому во время зарядки лучше не запускать ресурсоёмкие игры и приложения, а также использовать качественные зарядные устройства и избегать условий, мешающих охлаждению телефона.

При этом Бедеров предостерёг от попыток восстановить старый аккумулятор полной разрядкой с последующей зарядкой до 100%. Такая процедура не возвращает утраченную ёмкость, а бережная эксплуатация лишь помогает замедлить дальнейший износ.

Ранее Life.ru рассказывал, как распознать износ аккумулятора смартфона. IT-эксперт Сергей Вильянов объяснил, что если телефон, который раньше спокойно работал до вечера, начал разряжаться уже к середине дня, причина может заключаться в старении батареи. Специалист посоветовал прежде всего проверить её состояние в настройках устройства.