Неадекват без штанов заперся в школьном туалете и защищался огнетушителем от «невидимой силы»

В подмосковной Ивантеевке пьяный мужчина без штанов забаррикадировался в школьном туалете и начал распылять огнетушитель на прибывших росгвардейцев. После задержания 25-летний дебошир объяснил своё поведение нападением некой невидимой силы, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Видео © Росгвардия

По данным администрации Пушкинского городского округа, инцидент произошёл 25 октября около 22:00 в школе № 1. Молодой человек разбил окно и пробрался внутрь здания. Сотрудники частного охранного предприятия незамедлительно нажали тревожную кнопку и вызвали Росгвардию.

Нарушитель тем временем заперся в уборной. Когда охранник попытался вмешаться, незваный гость направил на него огнетушитель. Затем под струю попали и сотрудники Росгвардии, приехавшие по тревожному сигналу.

На опубликованных кадрах правоохранители пытаются уговорить мужчину выйти из туалета, однако тот отказывается и продолжает распылять содержимое огнетушителя. При этом он кричит, что на него напали, требует вызвать полицию и предоставить адвоката.

В итоге дебошира задержали и доставили в отдел полиции. Там местный житель заявил, что якобы защищался от невидимой силы, которая на него напала.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем происшествии в подмосковном Орехово-Зуеве, где 39-летний мужчина пытался проникнуть в детский сад, утверждая, что чувствует себя ребёнком. Нарушитель приставал к прохожим, нецензурно выражался и игнорировал требования окружающих. Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали его, после чего мужчину доставили в специализированное медицинское учреждение для обследования.