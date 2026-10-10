Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина сама обострила конфликт, а после ответных действий российских военных стала представлять себя жертвой.

«Киев сознательно пошёл на обострение и запустил эскалацию, а теперь выставляет себя жертвой», — заявил постпред.

По словам дипломата, Киев провёл операцию с ударами по российским объектам, однако поставленных целей не достиг. Небензя назвал последовавший ответ Вооружённых сил России закономерным.

Ранее Василий Небензя заявил, что Киев открыл ящик Пандоры, запустив новый виток эскалации украинского конфликта. Дипломат связал развитие ситуации с действиями украинской стороны и поддержкой Киева западными странами. Удары по объектам на территории России привели к ответным действиям российских Вооружённых сил. Москва считает неприемлемыми попытки добиться урегулирования на условиях Киева и его западных партнёров.