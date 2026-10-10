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Опубликовано 10 октября, 07:52

Небензя обвинил Киев в эскалации конфликта и попытке выставить себя жертвой

Обложка © ООН

Обложка © ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина сама обострила конфликт, а после ответных действий российских военных стала представлять себя жертвой.

«Киев сознательно пошёл на обострение и запустил эскалацию, а теперь выставляет себя жертвой», — заявил постпред.

По словам дипломата, Киев провёл операцию с ударами по российским объектам, однако поставленных целей не достиг. Небензя назвал последовавший ответ Вооружённых сил России закономерным.

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Ранее Василий Небензя заявил, что Киев открыл ящик Пандоры, запустив новый виток эскалации украинского конфликта. Дипломат связал развитие ситуации с действиями украинской стороны и поддержкой Киева западными странами. Удары по объектам на территории России привели к ответным действиям российских Вооружённых сил. Москва считает неприемлемыми попытки добиться урегулирования на условиях Киева и его западных партнёров.

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