Европейские политики всё чаще называют конкретные сроки возможного военного столкновения с Россией, но, похоже, не до конца осознают, чем могут обернуться подобные планы. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации. Российский дипломат обратился к европейским руководителям с предупреждением на фоне разговоров о подготовке к противостоянию в 2029–2030 годах.

По словам Небензи, обсуждение перспектив войны с Россией требует от европейских политиков особой ответственности. Он призвал их не ограничиваться воинственными заявлениями, а задуматься о возможных последствиях курса, который предполагает подготовку к прямому конфликту.

«Европейским политикам, рассуждающим о подготовке к войне с Россией в 2029–2030 годах, следует отдавать себе отчёт о последствиях столь опасного курса», — заявил постпред РФ при ООН.

Ранее Life.ru писал, что Василий Небензя обвинил европейские власти в раскручивании «маховика милитаризации» и нагнетании страха перед Россией. Российский дипломат заявил, что страны ЕС продолжают снабжать Киев оружием и деньгами, одновременно формируя у собственных граждан представление о неизбежности военного столкновения с Москвой. По его оценке, европейские правительства постепенно приучают население к мысли о возможной войне.