Украина должна попасть в перечень сторон вооружённых конфликтов, ответственных за серьёзные нарушения прав детей. С таким требованием выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, с февраля 2022 года в результате действий ВСУ погибли сотни несовершеннолетних.

Российский дипломат привёл статистику, согласно которой за время конфликта пострадали 1903 ребёнка. Из них 313 погибли, ещё 1590 получили ранения.

«Украина всё ещё не находится в списке нарушителей в отношении детей. Исходим из того, что эта ситуация должна измениться», — подчеркнул Небензя.