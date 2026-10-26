Небензя призвал ООН признать Украину нарушителем прав детей
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Украина должна попасть в перечень сторон вооружённых конфликтов, ответственных за серьёзные нарушения прав детей. С таким требованием выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, с февраля 2022 года в результате действий ВСУ погибли сотни несовершеннолетних.
Российский дипломат привёл статистику, согласно которой за время конфликта пострадали 1903 ребёнка. Из них 313 погибли, ещё 1590 получили ранения.
«Украина всё ещё не находится в списке нарушителей в отношении детей. Исходим из того, что эта ситуация должна измениться», — подчеркнул Небензя.
Ранее российский посол по особым поручениям Родион Мирошник сообщил о росте числа атак на гражданский транспорт. Как писал Life.ru, по данным МИД России, с начала 2026 года украинские военные атаковали более 280 пассажирских автобусов. В конце августа дипломат приводил статистику, согласно которой при подобных ударах погибли 43 человека, включая троих детей, ещё 329 получили ранения.