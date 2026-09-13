«Небесный щит» выстоял: За день ПВО России разнесла 140 украинских дронов

Российские силы противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, атаки отражались с 08:00 до 20:00 мск 13 сентября. Беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Ростовской областями, Республикой Крым, а также над акваторией Чёрного моря.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате утренней атаки беспилотников на Нижнекамск выросло до 14 человек. По последним данным, трое остаются в больнице. Два человека, к сожалению, погибли.