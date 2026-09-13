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Опубликовано 13 сентября, 17:35

«Небесный щит» выстоял: За день ПВО России разнесла 140 украинских дронов

Минобороны: ПВО за день сбила 140 украинских беспилотников над Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Cherviakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Cherviakov

Российские силы противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, атаки отражались с 08:00 до 20:00 мск 13 сентября. Беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Ростовской областями, Республикой Крым, а также над акваторией Чёрного моря.

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Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате утренней атаки беспилотников на Нижнекамск выросло до 14 человек. По последним данным, трое остаются в больнице. Два человека, к сожалению, погибли.

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Наталья Демьянова
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