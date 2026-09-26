«Небинарная» пасторша* из Нью-Йорка назвала Иисуса Христа трансгендером*

В США разгорелся скандал вокруг проповеди протестантской священнослужительницы Флориш Клинк, заявившей, что Иисус Христос якобы был трансгендером*, а Дева Мария при рождении Спасителя ошибочно определила его пол. Об этом сообщает издание The Christian Post.

Ещё 21 марта в нью-йоркском соборе Святого Иоанна Богослова во время мероприятия, посвящённого трансгендерной* радости и стойкости, «отец Флориш» утверждала, что Бог находится за пределами привычного разделения на мужчин и женщин. При этом «небинарная»* священнослужительница предложила собственное толкование рождения Христа, поставив под сомнение определение его пола Марией.

Продолжая рассуждения, пастор обратилась к евангельской истории воскресения Иисуса. По её версии, ученики не сразу узнали Христа потому, что он преобразился и обрёл свою истинную сущность, не относящуюся ни к мужскому, ни к женскому полу. Само это превращение Клинк назвала переходом, сопоставив его со сменой гендерной идентичности*.

Широкую огласку мартовская проповедь получила лишь спустя несколько месяцев, когда её фрагменты распространились в социальных сетях. Пользователи обрушились с критикой на священнослужительницу-трансгендершу*, называя подобную трактовку христианства ересью и богохульством. Под публикацией появились тысячи возмущённых комментариев.

Девушку называли Сатаной**, который маскируется под того, кто должен доносить до человека слово Господа. Некоторые пользователи также приводили конкретные вырезки из Библии, где указывалось, что пол Иисуса не оставляет сомнений. Например, Евангелие от Луки глава 1, стихи 30–31.

«И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус», – говорится в отрывке.

Ранее Life.ru сообщал, что в Русской православной церкви раскритиковали идею гендерно-нейтрального Бога. Поводом стало предложение Англиканской церкви рассмотреть возможность изменения традиционных обращений к Всевышнему. Митрополит Леонид назвал подобную инициативу богохульством.

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