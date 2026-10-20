Небо под замком: ПВО РФ за одну ночь перемолола армаду из 136 украинских дронов-камикадзе

Минувшая ночь ознаменовалась масштабной попыткой нанесения скоординированного удара с воздуха по гражданским и инфраструктурным объектам в глубине российской территории. Согласно официальной сводке Министерства обороны РФ, противник задействовал крупную волну беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

С 20:00 19 октября до 08:00 20 октября дежурные расчёты противовоздушной обороны непрерывно вели боевую работу по обнаружению и ликвидации воздушных целей. За 12 часов отражения атаки в небе над центральными и приграничными субъектами страны было перехвачено и уничтожено в общей сложности 136 вражеских дронов.

География ночного налёта охватила сразу 14 регионов. Под прицелом противника оказались воздушные коридоры над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями, а также воздушное пространство Московского региона.

Благодаря плотному эшелонированию и высокой готовности расчетов зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп план по нанесению ущерба ключевым тыловым центрам был сорван. Все задействованные ударные аппараты были нейтрализованы дежурными средствами защиты неба.

Ранее Life.ru сообщал о введении сирен при ракетной опасности в Ростовской области с 8 октября. Тогда власти объявили о запуске централизованного звукового оповещения при подтверждённой угрозе. Теперь порядок уточнили, разделив предупреждения на два уровня.