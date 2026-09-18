Небо снова открыто: Аэропорты Костромы и Ярославля начали отправлять рейсы

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов сняты в аэропортах Костромы и Ярославля. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорты Костромы, Ярославля: сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.

Ограничения в аэропортах Сокеркино и Туношна вводились минувшей ночью для обеспечения безопасности полётов.

Ранее Life.ru сообщал, что ICAO не обладает полномочиями самостоятельно закрывать воздушное пространство над Россией. Глава Росавиации Дмитрий Ядров пояснял, что международная организация может лишь давать соответствующие рекомендации.