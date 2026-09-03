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Регион
Опубликовано 3 сентября, 08:56

Росавиация заявила об отсутствии у ICAO права закрывать небо России

Глава Росавиации Ядров: ICAO не может закрыть небо над Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / macondofotografcisi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / macondofotografcisi

ICAO не обладает полномочиями самостоятельно закрыть воздушное пространство над Россией. Организация может лишь выдавать соответствующие рекомендации, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров на полях ВЭФ.

«Они только могут рекомендовать», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном закрытии неба.

Ядров также сообщил, что Росавиация готова взаимодействовать с Международной организацией гражданской авиации по вопросам безопасности гражданских полётов. При этом официальных контактов с ICAO по данному вопросу пока не было.

По словам главы ведомства, если в организацию действительно поступило соответствующее обращение, его должен рассмотреть Совет ICAO. После этого может быть принято решение уведомить государства — члены организации о содержащейся в нём информации.

Ядров добавил, что Росавиация пока не получала официальных обращений. Ведомство также планирует проработать вопрос с МИД России.

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Напомним, Владимир Зеленский заявил о намерении сделать воздушное пространство России опасным для гражданской авиации с помощью беспилотников. Он предупредил авиакомпании, выполняющие рейсы в Москву, Санкт-Петербург и другие города, а также заявил, что Киев передаст международным структурам информацию о рисках для авиасообщения.

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Дарья Денисова
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