Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 20 ноября перехватили и уничтожили 310 украинских беспилотников самолётного типа. По данным Минобороны РФ, атаки отражали над несколькими регионами страны, включая Московский регион, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.

Как уточнили в военном ведомстве, дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Орловской, Псковской, Ростовской и Волгоградской областями. Кроме того, расчёты ПВО работали в Краснодарском крае, Крыму и Московском регионе.

Всего в сводке министерства перечислены десять областей, Краснодарский край, Крым и Московский регион, а также две морские акватории.

Накануне Life.ru писал об уничтожении 53 украинских беспилотников в ночь на 19 ноября. Тогда, по данным Минобороны, воздушные цели перехватывали над десятью регионами России.