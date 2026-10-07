«Небо завоёвано»: Военкор раскрыл, как РФ вышла из позиционного тупика на фронте

Военкор Дмитрий Стешин считает массированные удары по объектам Украины эффективным способом «решения вопросов» в рамках СВО. Об этом он заявил «Газете.ru». По его оценке, Россия уже завоевала небо над всей Украиной.

«Я не вижу практически сбития наших ракет. Все цели, которые мы намечаем, поражаются. И это, конечно, для Запада страшно», — приводит издание его слова.

Стешин связал смену тактики с ситуацией на фронтах. Он назвал её «позиционно-технологическим» тупиком и сравнил с позиционным тупиком Первой мировой войны. По его словам, продвижение ничтожное, а тылы открыты у обеих сторон.

«Наши достаточно быстро это поняли и приняли решение действовать другими методами, рушить и тыл противника», — сказал военкор.

Он утверждает, что Россия «вышла на эффективные методы решения вопросов с Украиной» на фоне этого тупика.

А ранее военный эксперт Владимир Орлов призвал Армию России усилить давление на снабжение ВСУ. По словам специалиста, ситуация на разных участках отличается, однако в целом фронт остаётся достаточно статичным.