США могут ограничиться неделей массированных атак на Иран, после чего американскому президенту Дональду Трампу придётся свернуть кампанию из-за огромных расходов и последствий для мировой экономики. Такой прогноз в комментарии «Царьграду» дал журналист-международник Сергей Латышев.

По его оценке, Вашингтону не хватит ресурсов на долгую войну с Тегераном. Даже если под удары попадут ядерные объекты, американским силам вскоре придётся отступить. Латышев полагает, что эскалация подорвёт позиции США на Ближнем Востоке и подтолкнёт страны региона к созданию собственной системы коллективной безопасности.

Для Москвы кризис, считает обозреватель, оборачивается двойственным эффектом. Россия помогает Ирану выдержать давление, а как крупный экспортёр энергоресурсов косвенно получает экономическую выгоду от конфликта. Однако основой будущих отношений станет не ситуация на нефтяном рынке, а конкретная поддержка партнёра.

«Израиль тоже однажды допрыгается. Россию в Иране будут ценить по тому, какую помощь мы ему окажем», — подчеркнул Латышев.

Москва тем временем продолжает сотрудничество с Тегераном, включая строительство АЭС «Бушер».