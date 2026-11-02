Неделя ударов — и отступление: Журналист объяснил, почему США не справятся с Ираном
Журналист Латышев предрёк отступление США после недели ударов по Ирану
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США могут ограничиться неделей массированных атак на Иран, после чего американскому президенту Дональду Трампу придётся свернуть кампанию из-за огромных расходов и последствий для мировой экономики. Такой прогноз в комментарии «Царьграду» дал журналист-международник Сергей Латышев.
По его оценке, Вашингтону не хватит ресурсов на долгую войну с Тегераном. Даже если под удары попадут ядерные объекты, американским силам вскоре придётся отступить. Латышев полагает, что эскалация подорвёт позиции США на Ближнем Востоке и подтолкнёт страны региона к созданию собственной системы коллективной безопасности.
Для Москвы кризис, считает обозреватель, оборачивается двойственным эффектом. Россия помогает Ирану выдержать давление, а как крупный экспортёр энергоресурсов косвенно получает экономическую выгоду от конфликта. Однако основой будущих отношений станет не ситуация на нефтяном рынке, а конкретная поддержка партнёра.
«Израиль тоже однажды допрыгается. Россию в Иране будут ценить по тому, какую помощь мы ему окажем», — подчеркнул Латышев.
Москва тем временем продолжает сотрудничество с Тегераном, включая строительство АЭС «Бушер».
Ранее Life.ru сообщал о готовности России принять обогащённый уран из Ирана для урегулирования разногласий вокруг ядерной программы. Москва также допустила участие в переговорах Тегерана и Вашингтона, если стороны обратятся за посредничеством.