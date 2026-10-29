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Опубликовано 29 октября, 15:53

Песков: РФ готова разместить у себя обогащённый иранский уран

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия готова принять на своей территории обогащённый уран из Ирана, если это поможет преодолеть разногласия вокруг ядерной программы исламской республики. Москва также допускает участие в переговорах между Тегераном и Вашингтоном. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

Представитель Кремля пояснил, что российская сторона рассматривает вывоз ядерных материалов как один из возможных способов снизить напряжённость и приблизить урегулирование конфликта.

«Если проблема заключается в обогащённом уране, то мы готовы перевезти его в Россию», — подчеркнул Песков.

Помимо этого, Москва выразила готовность взять на себя посредническую роль в диалоге США и Ирана. Однако для такого участия необходимо соответствующее обращение заинтересованных сторон.

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Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин напомнил Дональду Трампу о предложении вывезти иранский уран в Россию. Во время телефонного разговора 9 октября российский президент подтвердил актуальность инициативы. По словам помощника главы государства Юрия Ушакова, американский лидер положительно воспринял готовность Москвы содействовать урегулированию ситуации вокруг Тегерана.

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