«Окно возможностей»: Американист спрогнозировала сроки удара США по Ирану

Период между выборами в Конгресс США и началом работы его нового состава может дать Дональду Трампу возможность возобновить боевые действия против Ирана, заявила руководитель группы социально-политических исследований США ИМЭМО РАН Александра Войтоловская.

По оценке политолога, пока что президента США сдерживает необходимость сохранить поддержку Республиканской партии и не навредить её результатам на голосовании.

«У Трампа после электоральных мероприятий откроется окно возможностей для своей политики. Президент США может воспользоваться им для возобновления боевых действий в Иране», — отметила собеседница «Ридуса».

Выборы пройдут 3 ноября, однако новый состав Конгресса приступит к работе только 3 января. До этого момента результаты голосования не приведут к немедленному изменению возможностей парламента влиять на внешнюю политику президента. Однако двух месяцев для достижения всех целей в Иране Трампу может не хватить, заключила американист.