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Опубликовано 29 октября, 13:34

«Окно возможностей»: Американист спрогнозировала сроки удара США по Ирану

Политолог Войтоловская: Трамп может возобновить удары по Ирану после выборов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Период между выборами в Конгресс США и началом работы его нового состава может дать Дональду Трампу возможность возобновить боевые действия против Ирана, заявила руководитель группы социально-политических исследований США ИМЭМО РАН Александра Войтоловская.

По оценке политолога, пока что президента США сдерживает необходимость сохранить поддержку Республиканской партии и не навредить её результатам на голосовании.

Axios: США и Израиль готовятся к новой масштабной атаке на Иран после выборов
Axios: США и Израиль готовятся к новой масштабной атаке на Иран после выборов

«У Трампа после электоральных мероприятий откроется окно возможностей для своей политики. Президент США может воспользоваться им для возобновления боевых действий в Иране», — отметила собеседница «Ридуса».

Выборы пройдут 3 ноября, однако новый состав Конгресса приступит к работе только 3 января. До этого момента результаты голосования не приведут к немедленному изменению возможностей парламента влиять на внешнюю политику президента. Однако двух месяцев для достижения всех целей в Иране Трампу может не хватить, заключила американист.

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CNN: Трамп отказался одобрить удары Израиля по Ирану до выборов в США

Ранее Associated Press сообщило, что США предупредили ближневосточных союзников о возможных ударах по Ирану после выборов. Им рекомендовали подготовиться к ответным действиям ИРИ. Однако окончательного решения о новой операции Дональд Трамп пока не принял.

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Борис Эльфанд
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