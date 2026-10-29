«Окно возможностей»: Американист спрогнозировала сроки удара США по Ирану
Политолог Войтоловская: Трамп может возобновить удары по Ирану после выборов
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Период между выборами в Конгресс США и началом работы его нового состава может дать Дональду Трампу возможность возобновить боевые действия против Ирана, заявила руководитель группы социально-политических исследований США ИМЭМО РАН Александра Войтоловская.
По оценке политолога, пока что президента США сдерживает необходимость сохранить поддержку Республиканской партии и не навредить её результатам на голосовании.
«У Трампа после электоральных мероприятий откроется окно возможностей для своей политики. Президент США может воспользоваться им для возобновления боевых действий в Иране», — отметила собеседница «Ридуса».
Выборы пройдут 3 ноября, однако новый состав Конгресса приступит к работе только 3 января. До этого момента результаты голосования не приведут к немедленному изменению возможностей парламента влиять на внешнюю политику президента. Однако двух месяцев для достижения всех целей в Иране Трампу может не хватить, заключила американист.
Ранее Associated Press сообщило, что США предупредили ближневосточных союзников о возможных ударах по Ирану после выборов. Им рекомендовали подготовиться к ответным действиям ИРИ. Однако окончательного решения о новой операции Дональд Трамп пока не принял.