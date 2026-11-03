Главу Дирекции автодорог Иркутской области Петра Демидова приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно за растрату 750 тысяч бюджетных рублей. Чиновник организовал праздничный банкет, который по документам провёл как учебную конференцию. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Как установили следствие и суд, в 2024 году руководитель решил отметить День работника дорожного хозяйства за государственный счёт. Для этого он поручил подчинённой организовать корпоратив, а расходы оформить как проведение «образовательного мероприятия».

Чтобы обойти ограничения на заключение договоров без торгов, стоимость праздника разделили между двумя контрактами. Их заключили с коммерческой организацией и индивидуальным предпринимателем якобы для обслуживания конференции.

В действительности 18 октября 2024 года вместо учебного мероприятия состоялся банкет в ресторане «Гвидон». Махинацию раскрыли правоохранители. Демидов признал вину и полностью возместил причинённый ущерб в размере 750 тысяч рублей.

Суд назначил ему два с половиной года условно с испытательным сроком три года. Также чиновнику на два года запретили занимать должности, связанные с распоряжением деньгами и имуществом государственных учреждений. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Life.ru сообщал о раскрытии ФСБ схемы хищения бюджетных средств через фиктивное трудоустройство мигрантов. По версии следствия, руководство предприятия в городе Шахты и представители коммерческих организаций оформляли иностранцам приглашения как высококвалифицированным специалистам. При этом фактически работники не соответствовали заявленным требованиям, а схема позволяла завышать расходы по контрактам и похищать бюджетные деньги.