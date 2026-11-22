Недовольные продолжили акции на улицах Франции, протесты обернулись столкновениями с полицией
Во Франции задержали 144 человека на протестах против роста цен
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Во Франции на массовых протестах против роста стоимости жизни задержали почти 150 человек. Такую информацию обнародовало МВД республики.
«По предварительным данным по состоянию на 18 часов (20.00 мск, — Прим. Life.ru), было произведено 144 задержания», — говорится в сообщении ведомства.
По данным МВД, 21 ноября по всей стране состоялось 112 протестных акций, собравших 82,5 тысячи человек. В Париже на улицы вышли 21,5 тысячи демонстрантов. К выступлениям присоединились профсоюзы, учащиеся и сторонники движения «жёлтых жилетов».
В ряде французских городов произошли столкновения с полицией. По информации телеканала BFM TV, в Париже правоохранители применили слезоточивый газ. МВД также сообщило о беспорядках в Гренобле, Марселе, Лилле, Туре, Нанте, Анже, Лионе и Бордо.
По сведениям ведомства, участники беспорядков повреждали городское имущество, поджигали мусорные контейнеры и пытались разграбить магазины. Особенно напряжённой власти назвали обстановку в Марселе.
Предыдущие акции протеста прошли во Франции 14 ноября. Как сообщал Life.ru, тогда МВД насчитало 106 тысяч участников по всей стране.
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