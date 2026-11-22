Во Франции на массовых протестах против роста стоимости жизни задержали почти 150 человек. Такую информацию обнародовало МВД республики.

«По предварительным данным по состоянию на 18 часов (20.00 мск, — Прим. Life.ru), было произведено 144 задержания», — говорится в сообщении ведомства.

По данным МВД, 21 ноября по всей стране состоялось 112 протестных акций, собравших 82,5 тысячи человек. В Париже на улицы вышли 21,5 тысячи демонстрантов. К выступлениям присоединились профсоюзы, учащиеся и сторонники движения «жёлтых жилетов».

В ряде французских городов произошли столкновения с полицией. По информации телеканала BFM TV, в Париже правоохранители применили слезоточивый газ. МВД также сообщило о беспорядках в Гренобле, Марселе, Лилле, Туре, Нанте, Анже, Лионе и Бордо.

По сведениям ведомства, участники беспорядков повреждали городское имущество, поджигали мусорные контейнеры и пытались разграбить магазины. Особенно напряжённой власти назвали обстановку в Марселе.

Предыдущие акции протеста прошли во Франции 14 ноября. Как сообщал Life.ru, тогда МВД насчитало 106 тысяч участников по всей стране.