«Нефильтрованный и сформированный»: Русский мужик SHAMAN выпустил новую песню
SHAMAN выпустил новую песню «Я русский мужик» про национальный характер
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Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) представил новую песню «Я русский мужик», в которой воспел национальный характер, семейные ценности и любовь к простым радостям жизни. Артист поделился премьерой в социальных сетях, сопроводив её обращением к поклонникам.
Новая песня Шамана. Видео © Telegram / SHAMAN
Исполнитель подчеркнул, что не собирается подстраиваться под чужие ожидания и предпочитает оставаться собой как на сцене, так и в повседневной жизни.
«Не причёсываюсь под чужие вкусы. Пою, как чувствую. Живу, как считаю правильным», — заявил Дронов, приглашая слушателей познакомиться с новинкой.
В центре композиции оказался образ прямолинейного русского мужчины, который не стремится соответствовать модным стандартам и спокойно относится к собственным недостаткам. Главным ориентиром для него остаются семья и близкие люди. При этом тех, кому подобный образ жизни не по душе, лирический герой предлагает поискать счастья за границей.
Не обошлось и без иронии над современными привычками и увлечением роскошью. SHAMAN обыграл названия известных брендов и гаджетов, противопоставив им традиционные напитки. Так в тексте появились необычные женские персонажи — Луи Виттоновна и Алла Айфоновна. Эти две Дронову не нравятся, а предпочтение он отдаёт Надежде Квасовне и Любови Пивасовне.
Ранее Life.ru сообщал о премьере другой композиции SHAMAN — «Прощай, моя любовь», посвящённой непростому расставанию. Тогда артист представил лирическую работу вместе с чёрно-белым клипом, снятым на улицах Москвы. Видеоряд завершался сценой прощания главного героя с возлюбленной.
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