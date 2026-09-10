Нефть Brent подорожала до $102 впервые с мая

Стоимость нефти Brent поднялась выше $102 за баррель, продолжив резкий рост последних дней. Котировки достигали $102,17, обновив многомесячный максимум.

Достигнутый результат оказался максимальным с 22 мая. Главным драйвером остаётся обострение ситуации на Ближнем Востоке. Рынок всё сильнее закладывает в цены риск длительных перебоев с поставками нефти из стран Персидского залива.

Особое внимание трейдеров приковано к Ормузскому проливу. До начала нынешнего конфликта через него проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа, однако сейчас трафик остаётся значительно ниже прежнего уровня.

Давление на котировки усилилось после новой серии атак на суда. Иран сообщил об ударах по десяти кораблям в районе Ормузского пролива после того, как США атаковали иранские нефтяные танкеры.

Нефтяной рынок растёт уже несколько сессий подряд. 9 сентября Brent закрылась на уровне $101,21 за баррель — это был самый высокий уровень закрытия с 22 мая. Аналитики предупреждают, что при дальнейшем расширении конфликта и новых проблемах с судоходством цены могут продолжить рост. Ранее Goldman Sachs допускал подъём Brent до $120 за баррель при усилении перебоев с поставками.