Мировые цены на нефть продолжают снижаться. В понедельник, 23 ноября, стоимость барреля Brent на лондонской бирже ICE впервые с конца августа опустилась ниже 89 долларов. На минимуме февральские фьючерсы достигали 88,98 доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12:05 мск Brent торговалась по 89,14 доллара за баррель, теряя 0,9% относительно предыдущего закрытия. Американская нефть WTI с поставкой в январе подешевела на 0,89%, до 82,67 доллара.

Давление на нефтяные котировки оказывают ожидания увеличения предложения на мировом рынке. В частности, поставки сырья с Ближнего Востока частично восстановились, а участники торгов опасаются формирования избытка нефти. Дополнительным фактором стало ухудшение настроений на мировых фондовых площадках.

При этом напряжённость на Ближнем Востоке продолжает сдерживать падение цен. В последние дни поступали сообщения об атаках на нефтяную инфраструктуру и торговые суда в районе Персидского залива и Ормузского пролива.

Ранее Life.ru сообщал о возвращении Brent выше 100 долларов за баррель. Тогда рост котировок связывали с опасениями перебоев в поставках нефти из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Теперь участники рынка оценивают противоположный риск — возможное увеличение предложения и формирование глобального профицита.