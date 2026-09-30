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Опубликовано 30 сентября, 11:39

Нефтебазу на Кубани потушили после атаки БПЛА: Что показали пробы воздуха

Парахин сообщил о ликвидации пожара на нефтебазе в Павловской после атаки БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пожар на нефтебазе в станице Павловской Краснодарского края полностью потушен. Возгорание возникло после атаки украинских беспилотников 28 сентября. О завершении работ сообщил глава Павловского района Роман Парахин в мессенджере MAX.

«По состоянию на 30 сентября 2026 года горение на территории нефтебазы в станице Павловской полностью ликвидировано, тушение завершено», — написал он.

После пожара специалисты Кущёвского филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае отобрали пробы атмосферного воздуха. Исследования не выявили превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ.

По словам Парахина, обстановка с загрязнением воздуха нормализовалась.

Нефтебаза в Павловской после атаки БПЛА: пожар локализован, что с воздухом и есть ли пострадавшие
Нефтебаза в Павловской после атаки БПЛА: пожар локализован, что с воздухом и есть ли пострадавшие

Накануне на фоне пожара Роспотребнадзор рекомендовал жителям Павловской меньше выходить на улицу и держать окна закрытыми. Прежде всего рекомендации касались домов рядом с нефтебазой. Контрольные пробы воздуха отбирали в пяти точках ближайшей жилой застройки по девяти показателям.

Больше новостей о пожарах и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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