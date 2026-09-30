Нефтебазу на Кубани потушили после атаки БПЛА: Что показали пробы воздуха

Пожар на нефтебазе в станице Павловской Краснодарского края полностью потушен. Возгорание возникло после атаки украинских беспилотников 28 сентября. О завершении работ сообщил глава Павловского района Роман Парахин в мессенджере MAX.

«По состоянию на 30 сентября 2026 года горение на территории нефтебазы в станице Павловской полностью ликвидировано, тушение завершено», — написал он.

После пожара специалисты Кущёвского филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае отобрали пробы атмосферного воздуха. Исследования не выявили превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ.

По словам Парахина, обстановка с загрязнением воздуха нормализовалась.

Накануне на фоне пожара Роспотребнадзор рекомендовал жителям Павловской меньше выходить на улицу и держать окна закрытыми. Прежде всего рекомендации касались домов рядом с нефтебазой. Контрольные пробы воздуха отбирали в пяти точках ближайшей жилой застройки по девяти показателям.