Роспотребнадзор призвал жителей Павловской не выходить на улицу после пожара

Жителям станицы Павловской Краснодарского края рекомендовали не выходить на улицу и не открывать окна после пожара на нефтебазе. Меры предосторожности предложил соблюдать территориальный отдел Роспотребнадзора, сообщил глава Павловского района Роман Парахин.

В первую очередь советы касаются людей, живущих на ближайших к месту пожара улицах. Им рекомендуют меньше находиться на открытом воздухе, держать окна закрытыми и чаще проводить влажную уборку.

При необходимости выйти из дома специалисты советуют использовать маски или респираторы. Жителям также рекомендуют временно отказаться от контактных линз в пользу очков, чаще пить чистую воду, промывать глаза, нос и горло и не курить.

За качеством воздуха в станице следит Кущевский филиал Центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае. Пробы на загрязняющие вещества с учётом направления ветра отбирают в пяти точках ближайшей жилой застройки по девяти показателям.

При появлении одышки, кашля, бессонницы или обострении хронических заболеваний жителям посоветовали обратиться к врачу. Ситуация остаётся на контроле территориального подразделения Роспотребнадзора.

Ранее Life.ru сообщал, что после атаки БПЛА на нескольких улицах станицы Павловской перекрыли движение из-за ликвидации последствий пожара на нефтебазе. Ограничения затронули улицы Проезжую, Ленина, Промышленную и Гладкова. На месте работали оперативные и экстренные службы, а власти просили жителей не приближаться к территории объекта.