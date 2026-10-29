«Нефтепродукты пойдут на мировой рынок»: Силуанов назвал три плюса для РФ от дизельной сделки

Дизельная сделка между Россией и США пополнит бюджет нашей страны валютной выручкой, благодаря выходу отечественных нефтепродуктов на мировой рынок. Об этом сказал ИС «Вести» министр финансов страны Антон Силуанов, комментируя последствия соглашения.

«Дизельная сделка даст дополнительную валютную выручку. Это раз. Это дополнительная ресурсная база для предприятий, которые производят нефтепродукты — это два. А третье — важно то, что наши нефтепродукты пойдут на мировой рынок», — отметил чиновник.

Сделка поможет снизить цены на топливо в мировых рамках. Итогом станет более стабильная ситуация в международном энергетической секторе, что важно и для Москвы, подчеркнул Силуанов. Ведь, как напомнил министр, именно это сделает развитие отрасли прогнозируемым и поможет сдерживанию роста цен на топливо в том числе и внутри нашей страны.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что договорённости России и США о поставках дизельного топлива не предусматривают никаких политических условий или уступок со стороны Москвы. Сделка носит исключительно деловой характер. По словам Лаврова, вопрос поставок топлива обсуждался в ходе телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Вашингтон считает существующий дефицит дизеля не соответствующим потребностям мирового рынка, поэтому стороны договорились о сотрудничестве в этой сфере.