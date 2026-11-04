Саудовская Аравия всего за 15 дней возместила затраты на строительство нефтепровода «Восток — Запад», который позволяет экспортировать сырьё в обход Ормузского пролива. Магистраль, созданная несколько десятилетий назад, оказалась особенно востребованной после начала ближневосточного конфликта и перебоев с морскими перевозками. Об этом заявил президент и генеральный директор Saudi Aramco Амин Нассер во время телефонной конференции, посвящённой финансовым результатам компании.

По оценке руководителя нефтяного гиганта, расходы на сооружение трубопровода удалось компенсировать примерно за две недели благодаря его использованию в условиях кризиса. При этом Нассер не раскрыл конкретную стоимость строительства и подробности расчётов.

Магистраль протяжённостью около 1200 километров соединяет нефтедобывающие районы на востоке Саудовской Аравии с портом Янбу на побережье Красного моря. Она позволяет отправлять нефть на мировой рынок, не проводя танкеры через Ормузский пролив, где из-за конфликта серьёзно осложнилось судоходство.

Изначально пропускная способность трубопровода составляла около двух миллионов баррелей в сутки. Впоследствии инфраструктуру модернизировали, увеличив её мощность до семи миллионов баррелей. Теперь Saudi Aramco изучает возможность дальнейшего расширения магистрали до десяти миллионов баррелей в день. Предварительные инженерные работы уже ведутся, однако окончательное инвестиционное решение пока не принято.

Отдельно Нассер рассказал о способности компании оперативно восстанавливать нефтяные объекты после атак. По его словам, подготовленные аварийные бригады проводят ремонтные работы примерно в шесть раз быстрее среднеотраслевых показателей. При необходимости Aramco может одновременно устранять последствия десяти крупных происшествий на разных объектах.

Для этого компания сформировала специальные группы, работающие посменно. Они используют беспилотники для обследования повреждённого оборудования, заранее готовят необходимые материалы и привлекают специалистов сразу после обеспечения безопасности. Более 90% материалов для восстановления инфраструктуры Aramco получает от поставщиков внутри королевства.

Устойчивость нефтяных поставок стала особенно важной после атак на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии. Так, в сентябре Life.ru сообщал, что нефтепровод «Восток — Запад» пришлось временно остановить после массированных ударов беспилотников по его объектам в районах Эр-Рияда и Миданаха.

Особую опасность представляло то, что магистраль оставалась одним из основных путей вывоза саудовской нефти после фактической блокировки Ормузского пролива. Её остановка усилила опасения по поводу новых перебоев с поставками. При этом спутниковые снимки зафиксировали крупный пожар в пустынной местности между Мединой и Махд-эд-Дахабом, неподалёку от одного из участков трубопроводной системы.