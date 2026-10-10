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Опубликовано 10 октября, 09:57

Saudi Aramco восстановит поставки нефти в Европу в ноябре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Саудовская Аравия намерена в ноябре возобновить поставки нефти европейским покупателям в полном объёме. Государственная компания Saudi Aramco готова выполнить все поступившие заявки после восстановления стратегического трубопровода «Восток — Запад». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, подтверждение о предстоящих отгрузках получили уже как минимум три нефтеперерабатывающих предприятия Европы. Компании рассчитывают получить сырьё в ранее согласованных количествах, без сокращения заказов.

Как отмечается в публикации, Saudi Aramco «в ноябре обеспечит их всем заказанным объёмом нефти». Возвращение к прежнему графику стало возможным благодаря возобновлению эксплуатации важнейшей транспортной артерии королевства.

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Ранее Life.ru сообщал о возобновлении работы нефтепровода «Восток — Запад» после атаки беспилотников. Магистраль связывает восточные месторождения королевства с портом Янбу на Красном море, позволяя отправлять сырьё в обход Ормузского пролива. Новости о восстановлении прокачки тогда привели к снижению стоимости нефти Brent примерно на два доллара за баррель.

Больше новостей о глобальных рынках, нефти и ценах на энергоносители — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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