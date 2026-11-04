Нефтесервисная компания «СК-Нефтебур» из татарстанского Лениногорска потратила почти полмиллиона рублей на курсы квантовой психологии и коучей, а затем закрылась, оставив долги перед подрядчиком. Как выяснил Mash, сомнительные расходы обнаружились во время судебного разбирательства, по итогам которого суд обязал бывшее руководство компании выплатить кредитору почти 1,8 миллиона рублей, а также возместить судебные расходы на уплату госпошлины в размере почти 79 тысяч рублей

Согласно материалам дела, компания перечислила 330 тысяч рублей Международной академии «Мастер Разборов», ранее принадлежавшей бизнес-коучу Инне Тлиашиновой. Ещё 136 тысяч рублей получили две предпринимательницы, занимавшиеся коучингом. Одна из них преподавала Access Bars — практику воздействия на 32 точки на голове, которой сторонники приписывают способность влиять на эмоциональное состояние человека.

Руководство фирмы объясняло, что деньги потратили на обучение заместителя директора по строительству Татьяны Кузьминой. Однако суду так и не представили документов, подтверждающих прохождение части курсов, и объяснений, какое отношение подобные занятия имеют к деятельности предприятия.

Ещё более крупная сумма ушла на оборудование. Компания перевела поставщику 1,14 миллиона рублей, хотя заказчик расторг договор ещё до платежей. Подтверждений поставки и документов о дальнейшем использовании техники суд не получил. Дополнительно 156 тысяч рублей заплатили за бухгалтерские услуги, несмотря на то что последнюю отчётность фирма сдавала ещё в 2020 году.

В августе 2024 года «СК-Нефтебур» исключили из ЕГРЮЛ из-за недостоверных сведений о юридическом адресе. При этом компания осталась должна подрядчику «Азамат», который ранее добился взыскания денег через суд. Однако получить их с ликвидированной фирмы кредитор уже не смог.

Суд пришёл к выводу, что руководство действовало недобросовестно, а спорные перечисления не имели доказанной связи с хозяйственной деятельностью предприятия. В результате с бывшего гендиректора Татьяны Валеевой и совладельца Виктора Шишкина, владевшего четвертью бизнеса, солидарно взыскали 1,683 миллиона рублей убытков, более 111 тысяч рублей процентов и почти 79 тысяч рублей госпошлины. Апелляция оставила решение в силе.