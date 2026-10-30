Ювелирный бренд Viva La Vika подал заявление о банкротстве

Ювелирный бренд Viva La Vika, работавший через ООО «Торговый дом „ВЛВ“», подал в Арбитражный суд Москвы заявление о собственном банкротстве. Документ зарегистрирован 23 октября, дата заседания пока не назначена. Об этом RTVI узнал через сервис Rusprofile.

Финансовые показатели компании ухудшались быстро. В 2025 году выручка «Торгового дома „ВЛВ“» снизилась на 11% — до 429 млн рублей. Чистая прибыль упала на 19% — до 8,7 млн рублей. Для сравнения: в 2023-м прибыль составляла 36,3 млн.

Сейчас компания выступает ответчиком в 12 арбитражных делах на общую сумму около 20 млн рублей. В основном это иски поставщиков и подрядчиков, которые не получили оплату или чьи договоры не были исполнены.

Больше всего требуют два индивидуальных предпринимателя — 4,1 млн и 3,7 млн рублей. Ещё 2,1 млн — у логистической компании «Отл Логистика». Московский метрополитен требует 1 млн рублей в споре о товарных знаках. На 1 октября 2026 года у компании была задолженность по налогам, сборам и штрафам около 4 млн рублей.

Viva La Vika появилась в 2018 году и продавала украшения собственного производства и других дизайнеров через магазины в Москве и интернет. В августе 2026-го основательница бренда Виктория Молдавская объявила о закрытии. По её словам, 15 месяцев компания пыталась справиться с кризисом — сокращала штат и расходы, — но это не помогло. Украшения стали слишком дорогими для покупателей.

После этого закрылись все четыре магазина, включая флагманский с ярко-розовым интерьером на Малой Бронной у Патриарших прудов. Остатки распродаются через интернет-магазин. Молдавская не исключала, что бренд вернётся с более доступными серебряными украшениями. Летом она также закрыла свой бренд одежды Choux.