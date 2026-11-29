Нефтяной кризис помешал запуску прямых рейсов из России на Филиппины
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Нефтяной кризис помешал планам Филиппин наладить прямое авиасообщение с Россией, несмотря на заинтересованность Манилы в увеличении турпотока из нашей страны. О сложностях с привлечением авиаперевозчиков рассказал РИА «Новости» филиппинский заместитель министра туризма Стэнли К. Инг.
«Однако из-за нынешнего нефтяного кризиса заинтересовать перевозчиков и запустить прямое сообщение между двумя странами сейчас непросто», — пояснил представитель ведомства.
По словам Инга, удобство транспортного сообщения остаётся одним из главных условий для развития российского туризма на Филиппинах. При этом интерес путешественников из России к островному государству сохраняется, несмотря на сложности с перелётами.
Сейчас туристов доставляют чартерными рейсами из Иркутска и Хабаровска. Как уточнил замминистра, полётные программы из этих городов продолжатся до конца марта.
Похожая ситуация складывается и с Малайзией: Россия продолжает переговоры о запуске прямых авиарейсов, в том числе на курортный остров Лангкави. Однако полётную программу Red Wings, которую планировали запустить ещё в 2026 году, пришлось отложить из-за отсутствия заказчика со стороны туристической отрасли.