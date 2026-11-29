Нефтяной кризис помешал планам Филиппин наладить прямое авиасообщение с Россией, несмотря на заинтересованность Манилы в увеличении турпотока из нашей страны. О сложностях с привлечением авиаперевозчиков рассказал РИА «Новости» филиппинский заместитель министра туризма Стэнли К. Инг.

«Однако из-за нынешнего нефтяного кризиса заинтересовать перевозчиков и запустить прямое сообщение между двумя странами сейчас непросто», — пояснил представитель ведомства.

По словам Инга, удобство транспортного сообщения остаётся одним из главных условий для развития российского туризма на Филиппинах. При этом интерес путешественников из России к островному государству сохраняется, несмотря на сложности с перелётами.

Сейчас туристов доставляют чартерными рейсами из Иркутска и Хабаровска. Как уточнил замминистра, полётные программы из этих городов продолжатся до конца марта.