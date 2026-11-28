Нефтяной спор за Фолкленды: Британия обратилась к Аргентине после решения международного суда
Британия призвала Аргентину прекратить экономическое давление на Фолкленды
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Великобритания призвала Аргентину отказаться от экономического давления на Фолклендские (Мальвинские) острова после решения Международного трибунала по морскому праву. Об этом говорится в совместном заявлении главы британского МИД Эда Милибэнда и генерального прокурора Англии и Уэльса Элли Ривс.
Лондон приветствовал отказ трибунала удовлетворить просьбу Буэнос-Айреса о приостановке нефтяного проекта Sea Lion. Британские власти вновь заявили о своём суверенитете над архипелагом и праве его жителей самостоятельно определять своё будущее.
Трибунал не нашёл оснований считать, что обладает необходимой юрисдикцией для принятия запрошенных обеспечительных мер.
Месторождение Sea Lion расположено примерно в 220 километрах к северу от архипелага. Его разработкой занимаются израильская Navitas Petroleum и британская Rockhopper Exploration. Аргентина считает нефтедобычу в спорных водах незаконной.
Ранее Life.ru сообщал об ультиматуме президента Аргентины Хавьера Милея Великобритании. В конце сентября он потребовал остановить нефтяной проект, отведя Лондону две недели. Аргентинские власти также поручили начать арбитражную процедуру в рамках Конвенции ООН по морскому праву.