Великобритания призвала Аргентину отказаться от экономического давления на Фолклендские (Мальвинские) острова после решения Международного трибунала по морскому праву. Об этом говорится в совместном заявлении главы британского МИД Эда Милибэнда и генерального прокурора Англии и Уэльса Элли Ривс.

Лондон приветствовал отказ трибунала удовлетворить просьбу Буэнос-Айреса о приостановке нефтяного проекта Sea Lion. Британские власти вновь заявили о своём суверенитете над архипелагом и праве его жителей самостоятельно определять своё будущее.

Трибунал не нашёл оснований считать, что обладает необходимой юрисдикцией для принятия запрошенных обеспечительных мер.

Месторождение Sea Lion расположено примерно в 220 километрах к северу от архипелага. Его разработкой занимаются израильская Navitas Petroleum и британская Rockhopper Exploration. Аргентина считает нефтедобычу в спорных водах незаконной.