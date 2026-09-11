«Негласное правило»: В Совфеде сделали ставку на «узкий» формат переговоров по Украине

Россия может сделать ставку на более узкий состав участников процесса по урегулированию ситуации на Украине, отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя заявление главы МИД Германии о готовности Европы участвовать в переговорах.

По словам сенатора, участие большего числа сторон может усложнить поиск компромиссного решения. Однако России стоит учитывать готовность Германии и Европы к диалогу.

«Насколько это реально, сказать сложно, потому что есть такое негласное правило: чем больше участников переговоров, тем сложнее достижение какого-то компромисса решения», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Напомним, ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что европейские страны готовы к разговору с президентом России Владимиром Путиным об окончании конфликта на Украине.