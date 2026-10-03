Неизбежно и немедленно: Коц выделил ключевое слово в ответе Путина о Калининграде

Военный корреспондент Александр Коц назвал слово «немедленно» ключевым в заявлении президента России Владимира Путина о возможном ответе на прямое нападение на РФ. Своей трактовкой журналист поделился, комментируя слова главы государства о защите Калининградской области.

На заседании клуба «Валдай» Путин заявил, что при прямом нападении на Россию, в том числе на Калининград, в повестке «неизбежно и немедленно» появится вопрос о применении всех имеющихся у страны вооружений. При этом президент отдельно уточнил, что в соответствующем предупреждении Москвы нет прямого упоминания ядерного оружия.

Коц обратил внимание именно на слово «немедленно». По его мнению, такая формулировка означает, что в описанном Путиным сценарии не предполагается продолжительной паузы на дополнительные консультации или размышления.

Ранее Life.ru сообщал, что на «Валдае» Путин также высказался об отношениях России с США. Президент заявил о желании оставить в прошлом факторы, которые годами осложняли связи Москвы и Вашингтона, и перейти к взаимовыгодному сотрудничеству. Говоря о Дональде Трампе, он назвал отношения с американским лидером «добрыми, многолетними». Кроме того, Путин поддержал идею возможной трёхсторонней встречи лидеров России, США и Китая.